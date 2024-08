Pai de dois adolescentes: 62ª vítima de queda de avião em Vinhedo não estava na lista de embarcados

O representante comercial Constantino Thé Maia é a 62ª vítima do acidente aéreo ocorrido na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada por nota pela companhia VoePass ao portal Metrópoles. O voo tinha 58 passageiros e 4 tripulantes. Constantino era casado e pai de dois filhos adolescentes. Inicialmente, seu nome não estava na lista de embarcados.

O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados. No entanto, a presença da vítima no avião da VoePass já havia sido feita pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na noite de sexta. Constantino é de Natal, capital do RN.

A companhia aérea afirmou que está prestando atendimento e oferecendo suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.

VEJA MAIS

Identificação de corpos

Até a manhã deste sábado (10/8), 21 corpos haviam sido retirados dos destroços do avião e encaminhados ao Instituto Médico Legal Central de São Paulo. Os familiares das vítimas já começaram a fornecer material genético que irá ajudar na identificação dos corpos. Cerca de 200 profissionais passaram a madrugada trabalhando na perícia do acidente e na remoção dos corpos das vítimas. Segundo Maycon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 12 corpos já foram transportados para o Instituto Médico Legal em São. Dois destes corpos foram identificados, mas não tiveram seus nomes divulgados.

A VoePass disponibilizou o telefone 0800 9419712 durante 24 horas para prestar informações a passageiros, familiares e colaboradores.

Com informações de Metrópoles.