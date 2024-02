Pagamento do abono salarial PIS/Pasep inicia nesta quinta-feira (15/02); veja quem vai receber

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep 2024, referente ao ano-base de 2022, começou nesta quinta-feira (15/02) para os trabalhadores nascidos em janeiro. O benefício de até um salário mínimo é concedido anualmente aos servidores e trabalhadores que atendem aos requisitos do programa.

No geral, todo trabalhador com carteira assinada e servidor público que recebeu salário mensal médio de até dois salários mínimos durante o ano-base (2022) tem direito ao benefício do abono salarial.

O valor do abono salarial vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano-base. Se ela trabalhou durante os 12 meses de 2022, vai receber o valor integral. Se trabalhou por apenas um mês em 2022, vai receber o equivalente a 1/12 e assim sucessivamente.

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono, segundo o Ministério do Trabalho, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público. Confira o calendário de pagamento:

Calendário de pagamento abono salarial PIS/Pasep (ano-base 2022) conforme mês de nascimento:

- Janeiro: 15 de fevereiro

- Fevereiro: 15 de março

- Março: 15 de abril

- Abril: 15 de abril

- Maio: 15 de maio

- Junho: 15 de maio

- Julho: 17 de junho

- Agosto: 17 de junho

- Setembro: 15 de julho

- Outubro: 15 de julho

- Novembro : 15 de agosto

- Dezembro: 15 de agosto

Calendário de Pagamento PIS/Pasep 2024 (Ano-Base 2022) conforme número de inscrição:

Final de inscrição 0: 15 de fevereiro

Final de inscrição 1: 15 de março

Finais de inscrição 2 e 3: 15 de abril

Finais de inscrição 4 e 5: 15 de maio

Finais de inscrição 6 e 7: 17 de junho

Final de inscrição 8: 15 de julho

Final de inscrição 9: 15 de agosto

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com