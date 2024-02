Abono salarial (PIS/Pasep): consulta ao valor é liberada nesta segunda (5); saiba se tem direito

A consulta ao abono salarial do PIS/Pasep 2024 (ano-base 2022) está liberada desde esta segunda-feira (5) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Desta forma, o trabalhador poderá verificar se tem direito ao pagamento, qual o valor e a data do depósito, que será feito no dia 15 de fevereiro deste ano.

Saiba como fazer o passo a passo para verificar o benefício anual do abono salarial, conforme estabelecido pelo CODEFAT.

VEJA MAIS

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

Todo trabalhador com carteira assinada e servidor público que recebeu salário mensal médio de até dois salários mínimos durante o ano-base (2022) tem direito ao benefício do abono salarial.

O valor do abono salarial vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano base. Se ela trabalhou durante os 12 meses de 2022, vai receber o valor integral. Se trabalhou por apneas um mês em 2022, vai receber o equivalente a 1/12 e assim sucessivamente.

Uma válida observação é que pessoas que ocupam funções devidamente registradas de empregadas domésticas, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física não tem direito ao abono salarial.

Em resumo, tem direito ao abono salarial quem:

Estiver cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

ou no (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos; Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);

ou para o Ter recebido até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador (Pessoa Jurídica/Governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração.

Não tem direito ao abono salarial quem for:

Empregado(a) doméstico(a);

Trabalhador rural empregado por pessoa física;

Trabalhador urbano empregado por pessoa física;

Trabalhador empregado por pessoa física equiparada a jurídica.

Como saber se vou receber o abono salarial do PIS/Pasep?

As informações como valor, data e banco de recebimento do abono salarial do PIS/Pasep poderão ser consultadas pela Carteira de Trabalho Digital (no site ou no aplicativo) ou por meio do portal Gov.br a partir do dia 5 de fevereiro de 2024.

O aplicativo Caixa Trabalhador também fornece informações importantes sobre o benefício, como calendário de pagamentos, consulta de parcelas do seguro desemprego e permite ainda que o usuário tire dúvidas. O aplicativo está disponível na Play Store para smartphones Android, e na App Store, para iPhones.

Como calcular o valor do abono salarial do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial do PIS/Pasep, como já mencionado, vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou com carteira assinada no ano base (2022).

Por exemplo, se a pessoa trabalhou durante os 12 meses em 2022, vai receber o valor integral do benefício, que é de um salário mínimo, hoje em R$ 1.412. Se trabalhou por apenas um mês em 2022, vai receber o equivalente a 1/12 do salário, que seria o valor e R$ 117,66, e assim por diante.

Quando vai ser pago o abono salarial do PIS/Pasep?

Calendário de Pagamento Pis 2024 (Ano-Base 2022) conforme mês de nascimento:

Janeiro – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro Fevereiro – 15 de março

– 15 de março Março – 15 de abril

– 15 de abril Abril – 15 de abril

– 15 de abril Maio – 15 de maio

– 15 de maio Junho – 15 de maio

– 15 de maio Julho – 17 de junho

– 17 de junho Agosto – 17 de junho

– 17 de junho Setembro – 15 de julho

– 15 de julho Outubro – 15 de julho

– 15 de julho Novembro – 15 de agosto

– 15 de agosto Dezembro – 15 de agosto

Calendário de Pagamento Pasep 2024 (Ano-Base 2022) conforme número de inscrição:

Final de inscrição 0 – 15 de fevereiro

– 15 de fevereiro Final de inscrição 1 – 15 de março

– 15 de março Finais de inscrição 2 e 3 – 15 de abril

– 15 de abril Finais de inscrição 4 e 5 – 15 de maio

– 15 de maio Finais de inscrição 6 e 7 – 17 de junho

– 17 de junho Final de inscrição 8 – 15 de julho

– 15 de julho Final de inscrição 9 – 15 de agosto

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com