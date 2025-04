Padre que virou meme na pandemia por usar filtros divertidos morre aos 73 anos

Foi sepultado na última quarta-feira (23), em Itajubá, no sul de Minas Gerais, o corpo do padre Luiz César Moraes, que faleceu aos 73 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua casa, na manhã de terça-feira (22). As causas da morte não foram divulgadas pela família ou autoridades.

Padre César ficou nacionalmente conhecido durante a pandemia da covid-19, em 2020, ao virar meme nas redes sociais após acionar, sem querer, filtros animados durante uma celebração transmitida ao vivo pela internet. O vídeo viralizou e arrancou risadas dos fiéis e internautas.

Na época, ao perceber o ocorrido, Padre César se manifestou: “Desculpe os efeitos, acionei sem ver para iniciar a gravação da bênção. Deus quer também um pouco de alegria. A intenção foi mesmo de oração. Os efeitos foram sem intenção”, disse ele nas redes sociais, explicando que fazia as transmissões sozinho, com a câmera traseira do celular.

Mesmo com o erro técnico, ele aproveitou para transmitir uma mensagem de fé e leveza em tempos difíceis. “Ficou hilário, as caras. Como Ele tira do brejo a flor do copo de leite, do meu erro ajudou a tornar risonho e hilário a vida de muita gente. Rir faz bem, ainda mais neste tempo de apreensão que estamos vivendo.”

Luiz César Moraes foi ordenado diácono em 1985 e sacerdote no ano seguinte. Sem uma paróquia fixa nos últimos anos, utilizava as redes sociais como meio de evangelização e contato com os fiéis. Sua última bênção foi postada na segunda-feira (21), véspera de sua morte, quando pediu proteção divina e orações para um bebê de apenas 20 dias que estava internado.