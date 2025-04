em belém, católicos falam das lembranças e do legado deixado pelo papa francisco

Em Belém, católicos falaram de suas lembranças do Papa Francisco e do legado deixado pelo Santa Padre. Eles lembraram da postura do Papa durante a pandemia do novo coronavírus, em 2020. E também dos gestos de bondade e de humildade do Papa. E destacaram, também, o legado deixado pelo Santo Padre.

Funcionária pública Maristela Pauxis, 40 anos. (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A lembrança mais tocante que o Papa deixou registrada em nossa memória foi na época da pandemia. Ele rezava sozinho na praça (praça São Pedro, no Vaticano) e rezava pelo mundo.Ninguém podia se ver, ninguém podia se tocar, mas o Papa não esquecia da gente, sempre estava orando por nós. O legado deixado por ele é a da Igreja aberta. Essa igreja mais livre, sempre pronta para o diálogo, sempre com inovações. Esse eu acho que é o principal legado.

Professor Eron Ferreira, 33 anos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Acho que a principal coisa que o Papa Francisco traz é a unidade, a simplicidade. Ele abriu mão de várias coisas de adorno, de luxo. A simplicidade, até pela escolha do nome também. Então mostra que a gente precisa desapegar de algumas coisas materiais e se apegar ao principal, ao divino, à bondade, à caridade. A pandemia eu acho que é o momento mais marcante, quando ele fez a missa sozinho. Ele caminhou na praça de São Pedro, enquanto estava todo mundo em casa, recluso. Então acho que é a coisa mais memorável do Papa Francisco.

Advogado Alexandrino Sampaio, 27 anos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A lembrança que ele deixa muito na minha mente é a de que ele foi o primeiro Papa sul-americano. Foi uma representatividade muito grande. Eu era criança quando isso aconteceu. O legado que ele deixa foi o acolhimento que ele teve a diversas minorias. Esse olhar mais atento e empático com a diversidade e a pluralidade das pessoas. Ele conseguiu isso de uma forma bem simbólica.

Enfermeira Aryanne Magno, 32 anos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

A maior lembrança que eu guardo do Papa é no momento da pandemia. Ele, sozinho, fazendo aquela oração tão importante. Isso ficou muito marcado. Ele deixa um legado de simplicidade, de caridade, de acolhimento. As minorias que são muito importantes e que vinham sendo muito esquecidas e que é o que Cristo pregava desde sempre. Então ele nos reaproximou da Igreja e trouxe a simplicidade. O cristão tem que ser humano, tem que ser simples, tem que ser acolhedor. Então esse é o maior legado que ele deixa para todos nós.

Aposentado Otávio Cunha, 66 anos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Papa Francisco lutou pela paz, pela igualdade e pelos menos favorecidos. Uma pessoa que realmente, através do amor, acalentou o sofrimento de muita gente. É um exemplo realmente de ser humano inesquecível. Ele realmente veio com um espírito para poder mostrar para as pessoas a humildade, o tratamento realmente que muita gente deveria seguir.

Engenheira de produção Renata Cunha, 36 anos (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

Ele deixa a lembrança de um ser humano de muita bondade, de muito amor pela humanidade. Tive o privilégio de vê-lo presencialmente e poder fazer uma oração. Rezou uma missa por todos nós, pela paz da humanidade. Foi um momento de muita alegria e de muito privilégio, de estar perto e poder receber a bênção dele. Foi em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Ele deixa um legado de que temos que amar a todos, independente de qualquer religião, qualquer gênero. Amar ao próximo.