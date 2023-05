Padre pede desculpas após expulsar padrinho de batizado em Sergipe

O padre Rones Soares Buzaim pediu desculpas publicamente após expulsar um padrinho de batizado em Sergipe, insinuando que o mesmo estava bêbado. O incidente foi registrado em vídeo e causou comoção entre os fiéis nas redes sociais.

Em uma carta aberta, Rones afirmou que durante a cerimônia de batismo, "os ânimos se exaltaram entre ele e um dos padrinhos". O religioso admitiu que errou ao conduzir o problema e pediu desculpas pelo constrangimento causado, especialmente à família da criança que seria batizada e ao padrinho afetado.

"Reconheço que me exaltei e acabei extrapolando os limites do bom senso. Pelo meu erro cometido, reitero o meu pedido de perdão, confiante na Misericórdia de Deus, a fim de que possamos viver na Unidade do Corpo Místico de Jesus Cristo, que é a sua Igreja", escreveu Rones em sua carta.

Os moradores da região onde ocorreu o incidente acusaram o padre de constranger os fiéis, muitos dos quais eram pessoas de baixa renda. A esposa do padrinho expulso informou que a Diocese de Propriá estava ciente do caso, mas que até aquele momento não havia procurado a família.

O bispo da Paróquia de Propriá, Dom Vítor Agnaldo de Menezes, afirmou em nota que está ciente do ocorrido e que está tomando providências canônicas pertinentes ao caso, com prudência e cautela. No entanto, o religioso não especificou quais seriam essas providências.