Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com outros homens e cerveja

A Diocese de Catanduva, em São Paulo, decidiu afastar o padre Fábio Marsaro de Paula de suas funções religiosas após o vazamento de imagens íntimas. Em comunicado divulgado na última sexta-feira, a instituição católica oficializou a decisão, que veio em resposta à repercussão gerada na comunidade e entre fiéis.

Nas imagens, o sacerdote aparece em poses íntimas ao lado de outros homens e faz selfies onde exibe suas genitais; em uma das fotos, ele segura uma lata de cerveja. O vazamento das imagens provocou reações e pedidos de esclarecimento por parte das igrejas e da comunidade local, que aguardavam uma resposta da Diocese.

Padre Fábio Marsaro de Paula (Arquivo pessoal)

Na nota oficial, Dom José Benedito Cardoso, Bispo de Catanduva, anunciou o afastamento do padre de todas as suas funções e solicitou "orações pelo referido sacerdote e por toda a nossa Diocese". Em resposta ao GLOBO, a Diocese informou estar ciente do "vazamento de imagens pessoais do sacerdote, o que teve impacto considerável na comunidade e na Diocese". A instituição descreveu a decisão de afastar o Padre Fábio como "cuidadosa", tomada pelo Bispo após consultar o conselho de presbíteros.

Padre Fábio atuava na paróquia Imaculada Conceição, no bairro Pompeo, em Palmares Paulista, e era bastante ativo nas redes sociais, mas sua página foi desativada após o ocorrido. Duas semanas antes, ele havia celebrado seu aniversário de 52 anos com uma foto no altar e a legenda: "É sobre ser grato todos os dias". Em seu canal no YouTube, que possui mais de seis mil inscritos, havia também a publicação de uma homenagem ao aniversário do sacerdote, transmitida ao vivo diretamente da Paróquia.