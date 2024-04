Padre Alexandre Paciolli é preso acusado de estupro de vulnerável

O padre Alexandre Paciolli Moreira de Oliveira, conhecido apenas como padre Alexandre Paciolli, foi preso na tarde de quarta-feira (3) em Fortaleza, Ceará, acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável. A prisão foi decretada pela 1ª Vara Criminal de Nova Friburgo, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

De acordo com a denúncia do MPRJ, os crimes foram cometidos contra a mesma mulher, em agosto de 2022 e janeiro de 2023, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A vítima, que era fiel do padre, foi abusada sexualmente por ele sob o pretexto de que ele estava sentindo fortes dores.

VEJA MAIS

O padre Alexandre Paciolli já foi reitor da Igreja da PUC-RJ, responsável pela Igreja de São José, no bairro da Lagoa, no Rio de Janeiro, e apresentador da TV Canção Nova. Ele já apresentou um programa dedicado às mulheres, chamado "Mulheres de Fé".

A Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu diversas notícias de abusos sexuais cometidos pelo padre, e há outras investigações policiais em andamento em outras comarcas do Estado. A prisão do padre Alexandre Paciolli foi resultado de uma ação conjunta entre a Promotoria de Investigação Penal de Nova Friburgo, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo e a Delegacia de Narcóticos - Denarc, da Polícia Civil do Estado do Ceará.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)