Padrasto é suspeito de estuprar menino de 1 ano e 11 meses

Foi preso em flagrante, no domingo (13), um homem de 26 anos, suspeito de ter estuprado um menino, de 1 ano e 11 meses, filho de sua companheira, na capital sul-mato-grossense. Foi ela quem o denunciou, de acordo com o portal Campo Grande News. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

O estupro teria acontecido no último dia 6 de junho, mas só foi denunciado nesse domingo. O homem foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

No dia do crime, a mulher de 29 anos, que tem três filhos, contou que precisou buscas os dois mais velhos na casa do avô. Para não levar o bebê, ela pediu a ajuda do namorado para ficar com a criança em casa.

Com a mulher fora, o suspeito permaneceu em casa com o bebê. Quando a mãe da vítima voltou, encontrou o filho chorando “de forma descontrolada”. Ela conseguiu acalmar o menino, mas ele não contou o que o havia deixado daquele jeito. Mais tarde, no mesmo dia, o menino disse à irmã que foi violentado pelo padrasto.

O autor do crime teria dado um tapa no rosto do menino e tocado suas partes íntimas. Na frente dos policiais, na noite do domingo, a criança mostrou e repetiu os abusos que sofreu.

A mãe da vítima contou que demorou a ligar para a polícia porque foi ameaçada pelo então namorado.

Não há informações se o homem continuou preso. A polícia não divulgou detalhes sobre seu depoimento.