Padrasto é preso por sequestro premeditado e estupro contra a enteada de 11 anos

Um homem foi preso acusado de sequestrar e estuprar a enteada de 11 anos, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Josenildo Vieira de Carvalho teria premeditado o sequestro, amarrado a menina e praticado o crime em uma área de mata.

Ele também possui passagens por dois assassinatos de crianças em 1990 e mais dois estupros alguns anos depois, também contra crianças.

No caso mais recente, Josenildo saiu com a menina no último sábado (16), dizendo que ia comprar bolo para a namorada, Édna, mãe da vítima e namorada dele há cerca de um mês. Ao notar o sumiço de ambos, a mulher foi até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência e se deparou com a ficha criminal do homem, contendo crimes de roubo, homicídio e estupros de crianças.

A Polícia Civil iniciou buscas pelo suspeito, que foi encontrado em um motel da região. Com ele, foi apreendido um canivete que estava sendo usado para ameaçar a criança.

A menina teria ficado amarrada por horas enquanto Josenildo praticava o ato. Ele confessou todos os crimes.

A prisão preventiva foi pedida pela PC e a vítima segue internada.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com