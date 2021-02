Pacientes com covid-19 são amarrados em macas de hospital no Amazonas

Nesta segunda-feira (22), o Jornal Nacional divulgou imagens de pacientes com Covid-19 amarrados com gaze em macas por falta de sedativos, no Hospital Municipal Jofre Cohen, em Parintins, interior do Amazonas.

A presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Suzana Lobo, informou que o procedimento não está errado, em casos de falta de medicamentos para sedação. Ela explicou ainda que pode acontecer isso quando acaba o efeito da medicação.

“A primeira coisa que pode acontecer é uma auto-extubação. Ele tira o tubo e isso pode levar, inclusive, a uma parada cardíaca. É desumano a gente pensar em uma pessoa que vai ser mantida em uma ventilação mecânica, em uma ventilação artificial, sem estar sob analgesia e uma boa sedação. Porque ela vai sentir desconforto, ela vai sentir ansiedade, ela vai sentir medo. E tudo isso vai levar a consequências muito graves mesmo que não na hora, no futuro. Pode levar a várias consequências traumáticas para essa pessoa”, explicou Suzana.

O secretário de Saúde de Parintins, Clérton Florêncio, negou a denúncia. Já a prefeitura do município afirmou que se tratava de um caso isolado de "surto psicótico" em um doente, e que este foi preso "por sua segurança". Além disso, a Secretaria de Saúde do Amazonas declarou que enviou os medicamentos para sedação neste sábado (20), logo depois de receber o pedido do município e que não houve relatos oficiais dos fatos mostrados na reportagem.

A Defensoria Pública do Amazonas confirmou a autenticidade dos vídeos e disse que vai apurar o caso. “A Defensoria vai oficiar a Prefeitura de Parintins, mas também a direção do hospital, para pedir esclarecimentos sobre o fato que as imagens retratam. A depender dessa resposta, a gente vai, sim, analisar e considerar, sim, a propositura de uma ação judicial”, afirmou o defensor público Rafael Barbosa.