paciente morre após ambulância ser atingida por tiros

Um paciente morreu após a ambulância em que estava ter sido atingida por tiros em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. A vítima é Dean Carlos Costa Gonçalves, 29, que havia sido atendido no Hospital São Gabriel após tomar um tiro nas costas. Ele disse não ter certeza de quem atirou, mas suspeitava de dois homens.

VEJA MAIS

Pelo estado delicado de saúde, Dean foi colocado em uma ambulância e estava a caminho de outro hospital, em Colatina, cidade a cerca de 80 quilômetros de São Gabriel da Palha. Dois homens em uma moto perseguiram e atiraram na traseira e nos pneus frontais da ambulância, na tentativa de parar o veículo.

Assim que a ambulância parou, a vítima e os paramédicos tentaram fugir, se encondendo em um matagal próximo, onde mais tarde Dean foi encontrado morto.

Um suspeito foi identificado e preso, segundo a Polícia Civil do Espírito Santo. Ele admitiu o crime, indicou onde a moto usada no crime foi abandonada e a localização do cúmplice. Nem a moto nem o outro criminoso foram encontrados. As investigações prosseguem.