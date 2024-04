Paciente do maior hospital do Recife mata vigilante a tiros e é morto durante fuga

Um paciente roubou a arma de vigilantes durante a troca de plantão e matou a tiros um dos seguranças do Hospital da Restauração (HR), no Derby, localizado na região central do Recife. O crime aconteceu por volta das 4h30, desta sexta-feira (26). Ao tentar fugir, o agressor foi baleado e morreu.

O vigilante, identificado como Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, fazia o último plantão da carreira antes de se aposentar. O paciente também atingiu outro segurança no peito, mas devido estar usando colete à prova de bala não se feriu.

Desde a terça-feira (23), o paciente estava internado na ala laranja, no setor de ortopedia do hospital, que é a maior emergência pública do estado. Mas, a ação aconteceu na entrada da ala vermelha.

"Houve a troca de guarda. Um vigilante passando a arma para o outro. Vigilância privada. Então, na troca entre as armas , houve a tomada do paciente", disse o diretor do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima.

Nivaldo Bezerra tentou recuperar o armamento, logos após o paciente ter roubado a arma. O agressor, então, atingiu o vigilante com dois tiros. Profissionais tentaram reanimar a vítima, que não resistiu e morreu na emergência do HR.

O paciente também morreu. Ele tentou fugir por uma saída atrás do hospital, utilizando uma escada que dá acesso ao estacionamento de ambulâncias. Lá, rendeu um motorista durante a tentativa de fuga, mas foi interceptado por outros vigilantes do HR, que atiraram nele.

De acordo com o diretor do HR, há, ao todo, 66 vigilantes contratados por uma empresa para atuar no HR. Os plantões são cumpridos por 16 profissionais à noite e 18 durante o dia.

Relatos de acompanhantes de pacientes internados no HR, dizem que eles ouviram muitos tiros e que correram com medo.

"Minha mãe está no corredor. Ela estava deitada bem próximo ao local onde o fato aconteceu e um rapaz que estava lá foi atingido com estilhaços e está lá machucado. [...] A emergência estava lotada, muita gente no chão, todo mundo saiu correndo, foi um desespero", disse uma acompanhante identificada apenas como Valéria, que está no local com a mãe de 80 anos, que aguarda por uma cirurgia.

No entanto, o diretor do HR, negou que estilhaços tenha atingido outro paciente.

O nome do homem que roubou a arma ainda não foi divulagdo, mas de acordo com informações obtidas do local, ele era morador de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, e estava internado por sentir dores na coluna.

Em torno de 7h, os vigilantes sobreviventes foram levados pela Polícia Civil para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. As armas dos trabalhadores, incluindo a que estava com o paciente foram apreendidas.

A Polícia Civil, afirmou apenas que está investigando o caso e que "mais informações serão repassadas em momento oportuno". Já a Polícia Militar disse que foi acionada por meio do 13º Batalhão. (*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Emilly Melo, reporter de Política e Economia)