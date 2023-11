Mais de 67% das rodovias brasileiras estão em más condições, aponta CNT

Nesta quarta-feira (29), um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT) revelou que 67,5% das rodovias brasileiras são classificadas como regulares, ruins ou péssimas, enquanto 32,5% são avaliadas como ótimas ou boas. Na pesquisa deste ano, foram analisados 111.502 quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo 67.659 quilômetros referentes à malha federal (BRs) e 43.843 quilômetros a estradas estaduais.

Cerca de 80% das estradas do Norte foram classificadas como regular, ruim ou péssima. Nos trechos analisados no Norte foram encontrados 1.019 pontos críticos, como finalização com problema, buracos na via e pontes caídas e, segundo o estudo, o governo teria que investir R$ 11,5 bilhões na reconstrução e restauração das rodovias. Dentre as piores rodovias da região estão as rodovias do Amazonas, Acre, Amapá e Pará.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a pesquisa da CNT, a região Norte do Brasil apresenta os índices mais elevados de rodovias federais em condições precárias. Entre as rodovias com desempenho negativo, o Pará ocupa a posição 512 no ranking, destacando-se a rodovia PA-263, responsável pelo acesso aos municípios de Goianésia do Pará, Breu Branco e Tucuruí.

Já a região Sudeste, está na contramão desses números. O estado de São Paulo possui 5 das 9 melhores rodovias, com 74% da malha classificada como ótima ou boa. A RJ-124, do Rio de Janeiro, é a número um no ranking de melhores rodovias. Apesar dos dados positivos, segundo a pesquisa, as rodovias do Sudeste demandam investimento de R$ 26 bilhões.

Melhores rodovias

1. RJ-124: de Rio Bonito até São Pedro da Aldeia

2. SP-270: de Presidente Epitácio até Ourinhos

3. SP-225: de Itirapina até Santa Cruz do Rio Pardo

4. BR-153: de Aliança do Tocantins até Talismã

5. SP-463: de Ouroeste até Clementina

6. SP-320: de Rubinéia até Mirassol

7. BR-080: de Vila Propício até Padre Bernardo

8. SP-191: de Mogi Mirim até São Pedro

9. BR-364: de Jataí até São Simão

Piores rodovias

511. BR-174: de Presidente Figueiredo até Borba

512. PA-263: de Goianésia do Pará até Tucuruí

513. AP-010: de Macapá até Mazagão

514. AC-010: de Porto Acre até Rio Branco

515. PE-126: de Palmares até Quipapá

516. MA-106: de Governador Nunes Freie até Alcântara

517. PE-096: de Palmares até Barreiros

518. BR-364: de Cruzeiro do Sul até Acrelândia

519. PB-400: de Cajazeiras até Conceição

520. AM-010: de Manaus até Itacoatiara