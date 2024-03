Ovo Caribe desaparece das prateleiras a uma semana da Páscoa

Após viralizar nas redes sociais, o ovo de Páscoa Caribe está esgotado nas principais varejistas do País. O chocolate não terá o estoque renovado, segundo a Nestlé, responsável pela marca Garoto.

O novo ovo mistura chocolate com pedaços do bombom de banana, sendo o principal lançamento da empresa para o período. Com o sucesso, os interessados não conseguirão encontrar o produto nem na loja exclusiva dentro da fábrica da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo, de acordo com a Nestlé.

“Sabemos que o Caribe é um bombom que divide opiniões desde sempre, que gerou uma polaridade entre os consumidores, mas não imaginávamos que esgotaria tão cedo nas prateleiras. Desde que foi anunciado, o ovo já tem gerado um buzz entre seus fãs, principalmente por ter sido muito pedido tanto​ pelo nosso SAC, quanto pelas redes sociais”, afirmou Mariana Marcussi, diretora da companhia.

A empresa explicou que a produção de chocolates para a Páscoa de 2024 foi finalizada em janeiro. No momento, os esforços estão voltados a estudos sobre as possíveis produções para o próximo ano, restando aos consumidores a busca pelos ovos que ainda podem estar no varejo.

O ovo Caribe estava sendo vendido por aproximadamente R$ 40 em lojas, de acordo com a Nestlé. Em uma pesquisa do Uol, o produto chega a ser comercializado por R$ 398,48 em plataformas on-line de vendas.

As informações são do Uol.