Outlook fora do ar? Site apresenta instabilidades nesta segunda-feira (25)

O Microsoft Outlook vem passando por problemas na tarde desta segunda-feira (25). De acordo com relatos de usuários no X e no site Downdetector, e-mail está instável e apresenta erro de carregamento. Além dele, outras plataformas da Microsoft, como Teams e Word também tiveram falhas relatadas.

As reclamações sobre as instabilidades começaram a ser enviadas no Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, por volta das 13h40 e atingiram um pico às 14h29, na página do Microsoft 365.

Ao acessar o endereço “outlook.com” durante a produção desta reportagem, o site retornou o erro “Service Unavailable”, seguida da mensagem “HTTP Error 503. The service is unavailable”.

No Google Trends, que monitora as pesquisas feitas no buscador, também sinalizou um aumento repentino dos termos “Microsoft fora do ar, “Microsoft Outlook entrar ”, “Outlook fora do ar” na última hora.

O perfil da conta oficial de atualizações sobre o funcionamento do Microsoft 365 no X confirmou a falha e informou que a equipe já está trabalhando em uma solução, porém "as reinicializações direcionadas estão progredindo mais lentamente do que o previsto para a maioria dos usuários afetados”.

Nas redes sociais, alguns usuários relataram a situação aguardando o retorno do serviço, enquanto outros reagiram com bom humor. “Bora outlook, eu preciso trabalhar querido”, comentou um internauta. “Outlook fora do ar = mais um dia de feriado”, brincou outro.

Confira algumas reações:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)