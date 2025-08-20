Capa Jornal Amazônia
Oposição assume comando e Carlos Viana é eleito presidente da CPI do INSS

Em disputa acirrada, Viana (Podemos-MG) venceu Omar Aziz (PSD-AM) por 17 a 14; Comissão vai investigar fraudes em aposentadorias estimadas em R$ 6 bilhões

O Liberal
fonte

Carlos Viana (Foto: Kevin Lima/g1)

Em uma derrota para o grupo governista, a oposição no Congresso elegeu, nesta quarta-feira (20), o senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará desvios na Previdência Social. Viana superou o candidato apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o senador Omar Aziz (PSD-AM), por 17 votos a 14.

Alcolumbre havia indicado o senador Omar Aziz (PSD-AM) para o cargo. Membros da oposição, que encabeçaram a criação da CPI mista, vinham criticando a escolha e articularam o lançamento de uma candidatura alternativa.

Sem acordo, a eleição, que tradicionalmente ocorre de forma simbólica, precisou ser feita por cabines de votação. Carlos Viana foi eleito por 17 votos a 14.

Criada em junho pelo Congresso, a CPI mista foi instalada nesta manhã. O colegiado vai apurar um esquema de desvios em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU), o total desviado pode chegar a R$ 6,3 bilhões.

A comissão tem duração prevista de até seis meses, com a possibilidade de prorrogação do prazo. Serão 32 parlamentares titulares (16 deputados e 16 senadores). O PT e o PL terão as maiores representações, com quatro congressistas cada.

Brasil
.
