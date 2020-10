Operação das Forças Armadas apreende armas, munições e ouro na fronteira entre Brasil e Guiana Francesa

A Operação Ágata Norte, das Forças Armadas do Brasil, apreendeu no último final de semana sete espingardas, um rifle, 510 munições e 86 gramas de ouro ilegal na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. O balanço da operação foi divulgado nesta terça ( 27).

Na sexta-feira (23), militares da Marinha, Exército e Força Aérea apreenderam 86 gramas de ouro ilegal no município de Prainha, próximo da cidade franco-guianesa de Rochelle.

Os navios de patrulha “La Résolue” e "Bocaina" na foz do rio Oiapoque (Marinha do Brasil)

Já no sábado (24), os militares apreenderam sete espingardas, um rifle, 241 munições de calibre .12 e 269 de calibre .22 na aldeia indígena São José dos Galibi, localizada na fronteira entre o Brasil e a cidade franco-guianesa de Saint-George.

Oito presos na região



Além dos materiais, oito pessoas foram presas durante as duas ações. Todos os materiais e pessoas apreendidas foram encaminhadas às delegacias da Polícia Federal mais próximas.

A Operação Ágata Norte, articulada pelas Forças Armadas em parceria com diversos órgãos de segurança pública, busca combater crimes realizados nas fronteiras do norte do Brasil e continuará suas atividades em novembro (com informações da Marinha do Brasil).