Operação da PF encontra US$ 55 mil e 33 mil euros em espécie em imóveis vinculados a Jaques Wagner

A Polícia Federal apreendeu US$ 55 mil e 33 mil euros — o equivalente a cerca de R$ 471 mil na cotação atual — em endereços vinculados ao senador Jaques Wagner durante o cumprimento de mandados de busca na nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18).

Segundo a PF, US$ 49 mil em espécie foram encontrados no quarto de hotel onde o senador reside, no Distrito Federal, conforme detalhado pela Folha de São Paulo. Outros 33,5 mil euros e US$ 6.175 foram localizados em imóveis ligados ao parlamentar na Bahia.

A operação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, investiga a relação entre o líder do governo no Senado e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master ao lado de Daniel Vorcaro.

Em nota, segundo detalhado pela Folha, Jaques Wagner afirmou que não é réu, não foi denunciado e tampouco é acusado em qualquer processo relacionado aos fatos apurados. Sobre os valores apreendidos, sua assessoria informou que os recursos são provenientes de diárias legais, devidamente declaradas e não utilizadas durante missões oficiais internacionais.

"O senador Jaques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá", diz o comunicado. A defesa de Augusto Lima também se manifestou e afirmou que os fatos serão devidamente esclarecidos, destacando que o empresário sempre atuou dentro da legalidade.

Banco Master

A Polícia Federal investiga suspeitas de que o senador Jaques Wagner (PT-BA) tenha recebido valores relacionados ao Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, por intermédio de uma empresa ligada à esposa de seu enteado, além de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.

De acordo com a investigação, foi identificado um repasse de R$ 3,5 milhões de uma empresa vinculada ao empresário Augusto Lima para integrantes do núcleo familiar do senador. Na avaliação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a operação financeira é um dos elementos que indicam proximidade entre Wagner e o empresário.

A transferência ocorreu em outubro de 2025, após o Banco Central impedir a venda do Banco Master ao BRB. Os recursos partiram da empresa PKL One, pertencente à prima de Augusto Lima, Andréa, e foram destinados à BN Financeira. Conforme a decisão judicial, Bonnie Bonilha, esposa do enteado de Jaques Wagner, estaria ligada à estrutura societária da BN Financeira.

Operação Compliance Zero

As informações foram obtidas pela Polícia Federal a partir da análise de materiais apreendidos com Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, e embasaram a nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18).

Segundo os investigadores, Wagner também teria recebido de Lima um apartamento em Salvador, viagens em aeronaves privadas associadas ao Banco Master e ingressos para um show de uma cantora internacional realizado em Los Angeles, em 2023.