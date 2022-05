Operação contra jogos de azar encontra R$ 1,7 milhão em casa de delegada

Uma operação realizada por agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro contra uma rede de jogos de azar resultou na apresentação de R$ 1,7 milhão em dinheiro na casa da delegada Adriana Belém, localizada em um condomínio de luxo na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Desse valor, R$ 1,2 milhão foi encontrado em sacos de grifes famosas e pouco mais de R$ 500 mil em uma mala. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

A rede alvo da Operação Calígula, como foi chamada a ação do MPRJ deflagrada na manhã desta terça-feira (10), é explorada pelo contraventor Rogério de Andrade e pelo PM reformado Ronnie Lessa — réu pela morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes —. Segundo as investigações, o esquema seria acobertado por policiais civis.

Foram cumpridos 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão. O MP denunciou 30 pessoas pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A delegada Adriana Belém, uma das investigadas, presenteou o filho com um Jeep Compass zero, quando ele completou 18 anos, e postou foto em sua rede social dizendo que o veículo é blindado. Outro alvo da operação é o delegado Marcos Cipriano, que foi preso no começo desta manhã.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, os dois delegados não têm cargos na polícia atualmente. Adriana Belém está afastada de licença. Até a manhã desta terça-feira, ela estava lotada na Secretaria Municipal de Esportes, mas a prefeitura do Rio informou que a delegada será exonerada no cargo.

Já Cipriano estaria trabalhando em outra instituição.

A Corregedoria de Polícia Civil informou que solicitará acesso às investigações para dar andamento aos processos administrativos necessários.