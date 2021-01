Onze cães e gatos são encontrados mortos dentro de apartamento

Onze animais, entre cães e gatos, foram encontrados mortos dentro de um apartamento no centro de Vila Velha (ES), na tarde de sexta-feira (8). Outros quatro cachorros que estavam vivos foram resgatados do local em situação de maus-tratos.

Uma jovem de 22 anos seria a responsável pelos animais. Ela teria sido internada em uma clínica psiquiátrica no sábado (9). Segundo a família, ela sofre de depressão desde a morte da irmã, há 7 anos, e foi encontrada drogada dormindo na rua.

A Guarda Municipal encontrou os animais após moradores do prédio denunciarem o forte odor que vinha de dentro do apartamento. O local, que fica no segundo andar do prédio, estava sujo, com jornais e fezes espalhados pelo chão.

“Ela sofre de problema de depressão há 7 anos, depois que perdeu a irmã. De um tempo para cá, eu venho percebendo uma mudança nela. Ela não estava no estado normal. Estava fazendo uso de drogas e parou de fazer o tratamento psiquiátrico. Ela se fechou no mundo dela, não procurou ajuda e não falou com a gente”, desabafou o pai, em entrevista à TV Gazeta.

Desde que o caso foi divulgado, a família tem recebido ameaças de morte. “Eu conhecia os animais. Não consigo falar. Eram vidas e morreram de forma cruel. Eu não tenho nada a ver com isso, minha esposa não tem nada a ver com isso. Eu recebi a notícia de forma muito desesperadora. Não estou falando como pai, mas como protetor de animais: ela errou, ela cometeu um crime e não vou eximi-la de qualquer culpa”, declarou.

Segundo especialistas da prefeitura, os animais estavam mortos há cerca de 15 dias. A análise mostrou que eles morreram de fome e os cães que sobreviveram estavam se alimentando dos restos mortais dos que não resistiram.

Um inquérito policial será instaurado pela Polícia Civil e o caso investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. A mulher poderá responder por abandono, maus tratos, morte de animais e crime contra a saúde pública.