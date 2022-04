Onde fazer doações de alimentos, roupas, brinquedos e itens de higiene pessoal?

Demonstrar solidariedade vai além de um ato generoso, para muitos, significa mudança de vida. Pensando nisso, o portal O Liberal listou alguns locais e ONGs que recebem alimentos não perecíveis para distribuir e ajudar pessoas em vulnerabilidade social. Além disso, essas instituições e projetos também recebem roupas, brinquedos e itens de higiene pessoal para doar a quem mais precisa. Confira onde fazer doações de alimentos

Onde fazer doações de alimentos?

Mesa Brasil Sesc

No Mesa Brasil Sesc a pessoa pode realizar doações de dinheiro - exclusivamente no site - e de alimentos, nos endereços da instituição espalhadas por todo Brasil. Para isso, basta entrar em contato para que a doação seja recolhida ou ir até o local para verificar o endereço e realizar a entrega.

Defesa civil

A comissão da Defesa Civil de cada cidade é responsável por realizar ações para arrecadar donativos, que serão distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade, além de ajudar também em casos de tragédias como alagamentos, incêndios e inundações.

As doações devem ser entregues na sede da Defesa Civil, nos endereços e horários indicados em cada cidade. Quem quiser ajudar, além de alimentos, também pode contribuir com brinquedos, roupas, sapatos, móveis e eletrodomésticos em condições de uso. A Defesa Civil não recebe dinheiro, nem doação de objetos que precisem de reparos.

Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento atende entidades públicas e as de interesse social na oferta de alimentos aos segmentos carentes da população. A iniciativa busca ajudar famílias vitimadas por calamidades públicas, desalojadas de áreas ocupadas por barragens e acampadas; comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais de matriz africana e de pescadores artesanais.

Para realizar as doações, basta acessar o site da Conab e seguir o passo a passo. Além disso, é necessário apresentar todos os documentos listados no site.

No estado do Pará há diversos órgão que também arrecadam doações para ajudar famílias carentes. Confira como doar:

Pará Solidário

Durante todo o ano a ONG realiza arrecadação de roupas, comidas e brinquedos para as crianças. Através de pix ou cestas básicas, as pessoas podem ajudar pessoas carentes do bairro do Jurunas.

Para realizar a doação, basta entrar em contato:

Redes sociais @parasolidario

PAG SEGURO

Banco:290

Agência: 0001

Conta: 20207552-9

PIX

Chave CNPJ: 42.188.138/0001-06

Liga do Bem

O projeto social promove arrecadações durante o ano inteiro Além disso, por meio de ações e voluntariado, ajudam instituições, comunidades e pessoas em situação de risco.

Para realizar a doação, basta entrar em contato:

@ligadobem.pa

Facebook: Liga do Bem - Pará

Telefone: 99268-3566

Instituto Áster

O instituto presta assistência voluntária às crianças e aos adolescentes que fazem tratamento de câncer no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, em Belém. Durante o ano todo são arrecadadas cestas básicas, materiais de higiene e fraldas descartáveis aos pacientes internados.

Para realizar a doação, basta entrar em contato:

@institutoaster

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)