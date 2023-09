Onda de calor continua em nove capitais; temperatura pode ultrapassar os 40 ºC nesta sexta (22)

Até esta sexta-feira (22), parte do Brasil seguirá com a forte onda de calor, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, nove capitais, incluindo Belém, mantém estado crítico, de alerta vermelho, e uma passará dos 40 °C.

Essas altas temperaturas se concentram principalmente na região centro-sul do Brasil, e a onda de calor não dará trégua apesar da mudança de estação. Cuiabá, a capital de Mato Grosso, deve registrar a temperatura mais alta do dia, enquanto a mais baixa se espera em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Confira a previsão para todas as capitais

Aracaju (SE): 30 °C / 23 °C

Belém (PA): 35 °C / 24 °C

Belo Horizonte (MG): 32 °C / 16 °C

Boa Vista (RR): 39 °C / 26 °C

Brasília (DF): 32 °C / 17 °C

Campo Grande (MS): 37 °C / 23 °C

Cuiabá (MT): 41 °C / 26 °C

Curitiba (SC): 32 °C / 18 °C

Florianópolis (SC): 32 °C / 19 °C

Fortaleza (CE): 33 °C / 25 °C

Goiânia (GO): 38 °C / 20 °C

João Pessoa (PB): 30 °C / 23 °C

Macapá (AP): 34 °C / 26 °C

Maceió (AL): 28 °C / 22 °C

Manaus (AM): 36 °C / 26 °C

Natal (RN): 30 °C / 24 °C

Palmas (TO): 39 °C / 26 °C

Porto Alegre (RS): 24 °C / 19 °C

Porto Velho (RO): 35 °C / 23 °C

Recife (PE): 29 °C / 24 °C

Rio Branco (AC): 35 °C / 23 °C

Rio de Janeiro (RJ): 36 °C / 18 °C

Salvador (BA): 30 °C / 22 °C

São Luís (MA): 33 °C / 25 °C

São Paulo (SP): 34 °C / 18 °C

Teresina (PI): 38 °C / 22 °C

Vitória (ES): 31 °C / 20 °C

Calor intenso

Além disso, o Inmet segue com o alerta vermelho para nove estados. São eles:

Minas Gerais;

Paraná;

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Mato Grosso;

Pará;

Goiás;

Mato Grosso do Sul;

Tocantins.