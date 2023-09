Onda de calor atinge o Brasil e temperatura pode chegar a 45°C

Nos próximos dias, o Brasil enfrentará uma massa de ar quente com temperatura que poderá chegar aos 45°, segundo fontes de meteorologia do país. A sensação de aumento do calor já é percebida desde o começo da semana nas regiões Centro-Oeste e no Sudeste, locais onde a temperatura elevada não é comum neste período do ano, sendo considerada uma situação atípica e até de perigo.

A expectativa é de que a forte onda de calor ocorra entre o final desta semana e o começo da semana que vem.

Onda de calor - MetSul Meteorologia Níveis de temperatura no país, segundo mapa do portal MetSul Meteorologia

VEJA MAIS

De acordo com o site MetSul Meteorologia, os estados como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará poderão enfrentar a onda de calor na média de 40°C. No entanto, estima-se que em pontos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a temperatura deva chegar aos 45°C.

Riscos relacionados a temperaturas elevadas

Os níveis elevados de calor podem causar problemas de saúde na população, atingindo um patamar considerado perigoso e com um elevado risco, principalmente para enfermos e idosos. Um estudo publicado em 2015 na Nature Journal constatou a mortalidade no período de 2 a 15 de fevereiro de 2014 com 12 dias seguidos de temperatura acima dos 33°C. No período, foram registrados 3.228 óbitos por calor excessivo.

Altas temperaturas podem causar:

Desidratação

Choque de calor, causado pelo superaquecimento do corpo

Câimbras

Exaustão

Insolação

Náusea

Vômito

Dor de cabeça

Maior pico de calor do país foi de 44,8°C

No Mato Grosso, em Nova Maringá, em 4 e 5 de novembro de 2020, o maior pico de temperatura elevada foi de 44,5°C, podendo haver um novo record de pico de calor com a chegada da onda esperada para a semana que vem.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com