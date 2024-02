Oito pessoas morrem em decorrências das chuvas no Rio de Janeiro

O temporal registrado na noite de quarta-feira (21) no Rio de Janeiro resultou na morte de oito pessoas após deslizamentos e desabamentos em todo o estado. Foram 160 ocorrências realizadas e 100 pessoas resgatadas pelo Corpo Militar de Bombeiros, de acordo com a Defesa Civil, os municípios mais castigados foram Mendes, Engenheiro Paulo Fontin, Paracambi, Japeri, Queimados e Nova Iguaçu.

Em Japeri, na Baixada Fluminense, desabamentos em locais diferentes causaram a morte de duas pessoas: um menino de dois anos e uma mulher de 24 anos. Ainda na Baixada, no município de Nova Iguaçu, dois homens morreram nos bairros do Ipiranga e Jardim Pernambuco.

VEJA MAIS

No sul do estado, em Barra do Piraí, um deslizamento que atingiu uma casa de 3 andares no Morro do Gama causou a morte de quatro pessoas e deixou outras quatro presas nos escombros até o resgate do Corpo de Bombeiros. Outro deslizamento foi registrado em Mendes, região metropolitana do Rio de Janeiro, duas pessoas foram resgatadas com vida e uma criança de seis anos está desaparecida.

O Centro Estadual de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) monitora as condições climáticas, de acordo com eles, o alerta ainda é de alto risco para esses municípios e outros como Porto Real e Belford Roxo. Este último considerado muito alto risco de deslizamento de terras.