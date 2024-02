Tornado destelha casas e causa pânico nos moradores de Alagoas; veja vídeo

Um tornado registrado no município de Estrela de Alagoas, no agreste alagoano, na tarde da última quinta-feira (22), causou pânico nos moradores da região e provocou danos nas casas das redondezas. Veja os registros:

Conforme a Secretaria de Estado do meio Ambiente e de Recursos Hídricos (Semarh-AL), o tornado que atingiu a região é considerado de pequena proporção, chamado F0, caracterizado por centos inferiores a 117 km/h, porém, ainda assim pode causar danos por onde passa, como ocorreu em Estrela de Alagoas.

Cerca de dez residências foram destelhadas e tiveram outros danos estruturais causados pelo tornado. O morador Jeronias Lageiro contou ao G1 que ninguém ficou ferido, mas que o tornado destelhou casas e derrubou paredes.

"Graças a Deus ninguém se machucou. Agora as casas por onde passou, só estrago", disse. Segundo o morador, a Prefeitura de Estrela de Alagoas se comprometeu a fazer os reparos nas casas atingidas.

Em nota publicada pela Semarh, o meteorologista Vinicius Pinho, superintendente de Prevenção em Desastres Naturais, explicou como um tornado se forma.

"Tornados são caracterizados por ventos ciclônicos que rotacionam em grande velocidade em volta de um centro de baixa pressão que se materializa quando seu funil toca o chão conectando uma nuvem de tempestade ao solo".

O especialista falou ainda sobre as causas do tornado em Estrela de Alagoas.

"No caso do município alagoano, o cisalhamento do vento, que é a mudança na direção do vento e um aumento da velocidade com a altura, cria uma tendência de rotação horizontal na baixa atmosfera, essa mudança favorece o aumento da velocidade do vento. Além do cisalhamento do vento, foi possível observar através de imagens de satélite um escoamento de leste com o ar mais quente e úmido e outro de sul com um ar mais frio e seco nas bordas de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que está posicionado sobre o oceano, o que tem provocado o aumento da instabilidade sobre o estado de Alagoas, e que favoreceu a formação do tornado".

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)