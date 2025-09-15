Capa Jornal Amazônia
Oficial de justiça é acusado de agredir e perfurar tímpano de criança em Manaus

O servidor do Tribunal de Justiça foi filmado agredindo menino de 8 anos; caso está sob investigação

O Liberal

O oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) identifiacod como Fábio Litaiff, 49 anos, está sendo acusado de agredir uma criança de 8 anos em Manaus, capital do Amazonas.

O caso teria ocorrido em 4 de setembro, dentro de um condomínio na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade. Um laudo médico confirmou que o tapa recebido perfurou o tímpano do menino.

A agressão causou dor intensa, secreção no ouvido e exame de otorrinolaringologia confirmou a perfuração do tímpano. A criança também foi submetida a audiometria como parte do tratamento.

Imagens mostram o momento do ataque

Câmeras de segurança do condomínio registraram o ocorrido. No vídeo, o menino aparece tentando tirar o celular do oficial, que o agride com um tapa. Após a queda, ele é atingido novamente. A filmagem comprova tanto a agressão quanto o confronto entre adulto e criança.

A família já acionou advogado criminalista e vai protocolar representação junto à Corregedoria do TJAM. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa. O Tribunal informou que tomou conhecimento do fato por meio da imprensa em 15 de setembro e determinou que seja apurado por meio da Corregedoria-Geral.

