Imagens fortes! Pai flagra mãe sufocando e agredindo a filha em casa; veja o vídeo!

O homem decidiu comprar o equipamento após suspeitar de fraturas no corpo da criança

Victoria Rodrigues
fonte

A mulher foi presa em flagrante e está detida no estado de Minas Gerais. (Foto: Reprodução/ Câmeras de segurança)

Um vídeo que circula pelas mídias sociais mostra o momento em que uma mãe sufoca e chuta diversas vezes a filha de 2 anos em um cômodo da casa. A filmagem foi realizada após o pai da menina ter instalado uma câmera de segurança na residência depois de suspeitar do crime e as imagens da agressão foram capturadas no último domingo (31) no bairro Lindéia, em Belo Horizonte.

No vídeo, é possível observar a mãe, que está à frente de uma cama de casal, bater algumas vezes na cabeça da criança e sufocar ela contra um colchão, dando alguns tapas em seu rosto. Após sofrer asfixiamento e muitas agressões, a menina se desequilibra, cai no chão e a mulher a chuta em diversos momentos. 

Suspeitas do pai

A decisão do pai da criança, de 38 anos, em instalar uma câmera de segurança em casa surgiu após ele suspeitar de agressões por parte da mãe há cerca de um ano. Na época, a bebê havia sofrido uma fratura no fêmur que, até então, não havia sido explicado o motivo. Após suspeitas recentes, o pai resolveu comprar o equipamento e descobriu o real motivo das marcas e lesões no corpo da menina.

Prisão por lesão corporal

A mãe da criança, que possui 22 anos de idade, foi presa em flagrante por crime de lesão corporal e está detida em Vespasiano, cidade que fica localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para as investigações do caso e solicitou medida protetiva para a vítima.

Após ser interrogada, a mulher explicou que agrediu a criança porque estava "sobrecarregada com os cuidados dos filhos gêmeos", já que o marido o recusava a lhe ajudar, porque a sua única obrigação era “apenas trazer o sustento para a casa”. Além disso, a mãe relatou também que o homem teria aceitado ajudar a cuidar das crianças somente se a esposa mantivesse relações sexuais com ele.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

