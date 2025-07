Turista argentino é preso após agredir filho de dois anos dentro de shopping

Um turista argentino de 42 anos foi preso em flagrante dentro de um shopping em Alagoas após dar um tapa no rosto do filho de dois anos. O momento foi registrado por câmeras de segurança do local e rapidamente viralizou na internet.

O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (21), em uma pizzaria localizada dentro de um shopping no bairro de Cruz das Almas, na cidade de Maceió, capital alagoana. Nas imagens, é possível perceber que a criança chorava bastante, o que teria motivado o pai — um turista da Argentina — a agredir o próprio filho.

VEJA MAIS

A delegada Ana Luzia Nogueira, coordenadora das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) do município, estava no local e presenciou a cena. Imediatamente, ela deu voz de prisão ao agressor, que foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Na delegacia, o turista afirmou que não sabia que, no Brasil, a atitude era considerada crime, alegando que, na Argentina, esse tipo de conduta seria visto como uma forma comum de educação. A mãe da criança, que estava no banheiro no momento da agressão, confirmou a versão apresentada por ele.

O caso foi registrado como crime de violência doméstica, e uma audiência de custódia foi marcada para esta terça-feira (22).

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)