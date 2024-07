Objetivos do Brasil na discussão do G20 sobre tributação foram atingidos, afirma Rosito

O objetivo do Brasil de pautar no G20 temas relacionados à tributação internacional foram alcançados, disse nesta quinta-feira ( 25/7) a coordenadora da trilha de finanças do G20, Tatiana Rosito, ressaltando acreditar “mais firmemente” que a discussão em nível ministerial alcançará um consenso entre os membros do grupo.

Falando em coletiva de imprensa, Rosito afirmou que não comentaria os termos do comunicado conjunto que pode ser emitido ao fim da reunião no Rio de Janeiro das nações mais ricas do mundo, na sexta-feira, mas afirmou que os trabalhos técnicos de preparação do documento foram concluídos.

"Nas negociações que se encerraram em nível técnico, nós podemos dizer que os objetivos foram alcançados", disse.

O plano prevê a emissão de um comunicado de consenso, uma declaração ministerial específica sobre cooperação internacional de tributação, além de um documento separado, redigido pela presidência brasileira no G20, sobre geopolítica.

VEJA MAIS

Mais cedo nesta quinta-feira, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse que não é oportuno tentar negociar um acordo global sobre a tributação de bilionários, mas comemorou os esforços para debater a tributação progressiva para os mais ricos. Para ela, é muito difícil coordenar as políticas tributárias em todo o mundo.

Na quarta-feira, duas autoridades do G20 disseram à Reuters que os líderes financeiros do grupo, reunidos no Rio de Janeiro, estão preparando uma declaração conjunta para esta quinta em apoio à tributação progressiva, que não chegará a endossar a proposta brasileira de um "imposto dos bilionários" global.

A presidência brasileira do G20 conseguiu apoio inicial de alguns países para um esforço conjunto para tributar indivíduos com patrimônio líquido muito alto, embora o debate tenha sido preliminar.

O tema da tributação será tratado pelos ministros de finanças e presidentes de bancos centrais em reunião na tarde desta quinta.

De manhã, as lideranças financeiras discutiram temas mais amplos sobre a economia global, como perspectivas para o crescimento, desinflação, emprego e desigualdade.

De acordo com Rosito, propostas levantadas pelo Brasil no tema da desigualdade foram bem recebidas pelos membros do grupo.