O que aconteceu com o Pix hoje? Internautas reclamam de falha no sistema

O que aconteceu com o Pix hoje? Ao longo da noite desta sexta-feira (3), muitos internautas usaram as redes sociais para relatar falhas durante a transação na modalidade. As tentativas de transferência apresentam erros ou o valor chega a ser retirado da conta, mas o endereçado não recebe o dinheiro. Os relatos iniciaram por volta das 20h.

Ainda não há informação oficial sobre o problema por parte do Banco Central, mas as instituições financeiras confirmam que estão tentando solucionar o problema. Veja!

Outros bancos também estão instáveis, como é o caso do PicPay.

O Santander, por exemplo, informou ter identificado instabilidade no serviço de pagamento instantâneo, ao responder uma usuária.

Há usuários, ainda, relatando impacto até para voltar para casa, já que alguns não conseguem pagar bilhetes, contas de estabelecimento e até pagar os funcionários.