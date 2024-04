Nuvem com formato do Museu de Arte Contemporânea chama a atenção e viraliza na web: 'Disco voador?'

Um registro feito por um motorista que trafegava pela Ponte Rio-Niterói, na última quarta-feira (3), viralizou na internet. As imagens chamaram a atenção por conta do formato de uma nuvem que parecia muito com o Museu de Arte Contemporânea (MAC), de Niterói.

Os internautas também associaram o formato da nuvem a um disco voador. Confira:

Nas redes sociais, internautas ficaram impressionados com o evento, que despertou o sentimento de surpresa em uns e a sensação de medo em outros.

VEJA MAIS

Em entrevista ao jornal O Globo, o meteorologista Thiago Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que essa nuvem é denominada lenticular e está associada ao tipo de corrente de vento que circula no entorno de regiões montanhosas.

"Essas nuvens são formadas por um padrão específico de circulação atmosférica. Quando o ar úmido é forçado a subir sobre uma barreira topográfica, como uma montanha, ele pode esfriar e condensar-se em nuvens. Se as condições atmosféricas são adequadas, esse ar úmido pode formar ondas estacionárias do tipo gravitacional sobre a montanha, o que pode resultar nessas nuvens lenticulares, vistas no vídeo", explica.

Outra característica deste tipo de formação é que, aparentemente, elas permanecem paradas, mesmo que outras nuvens se movimentem ao redor.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão