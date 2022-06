Número de mortes pelas chuvas em Pernambuco sobe para 122; mais de 7 mil estão desabrigados

As chuvas que causaram deslizamentos e enxurrada em Recife, capital Pernambucana, e outros municípios próximos, já provocaram 122 mortes. O número foi atualizado na manhã desta quinta-feira (2), após o corpo de Maria José da Silva, de 61 anos, ser localizado, por volta das 6h30, na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. As informações são do G1 Pernambuco.

O último balanço de vítimas fatais da tragédia foi atualizado pelo governo às 20h desta quarta-feira (1). Por isso, o óbito de Maria José ainda não consta nas estatísticas oficiais.

As buscas estão entrando no 6º dias e tentam localizar outros dois desaparecidos e locais diferentes na Região Metropolitana do Recife: a comunidade do Areeiro, em Camaragibe; e o bairro de Paratibe, em Paulista.

O total de desabrigados devido ao temporal também aumentou para 7.312 pessoas. Segundo o Governo do Estado, elas estão em 66 abrigos distribuídos em 27 municípios. Em Pernambuco, 24 cidades decretaram situação de emergência devido à enxurrada.