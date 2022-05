Com novos corpos descobertos, vai a 106 total de mortos em deslizamentos no Grande Recife

Mais três corpos de vítimas de deslizamentos de barreiras no Grande Recife foram encontrados na tarde desta terça-feira (31). Três pessoas foram achadas na Vila dos Milagres, na Zona Oeste, e outras três, em Jardim Monte Verde, entre o Recife e Jaboatão, ponto em que morreram mais de 20 pessoas após o temporal.

Os novos achados do Corpo de Bombeiros fizeram subir para 106 o total de mortes causadas pelas chuvas. O número de pessoas desaparecidas caiu para dez, segundo os oficiais. Em Jardim Monte Verde, as buscas foram encerradas depois que todas as vítimas desaparecidas na localidade foram achadas.