Novo RG terá número unificado e QR code: veja quando e como fazer o seu

O "novo RG", ou a comumente chamada carteira nacional de identidade, vai servir para simplificar a vida dos brasileiro. A nova versão do documento virá com novidades, como o número apenas do CPF e um QR Code para que seja feita a identificação tanto cara-a-cara quanto de forma on-line. Essas mudanças foram anunciadas pelo Governo Federal no último dia 23 de fevereiro. Entretanto, as secretarias de Segurança Pública de cada estado têm até março de 2023 para emitir o novo documento.

Veja o que muda na nova carteira, quando e como fazer:

O que é a nova carteira de identidade?

O “novo RG” vai continuar sendo um documento, mas, agora, irá possuir uma identificação única, por meio do CPF, para todo o país.

O que vai mudar no “novo RG”?

A nova identificação terá um número único com autenticidade por meio de QR Code. Esse novo documento também poderá servir como uma identificação de viagem, já que entrará no padrão internacional, com o código MRZ (Machine Readable Zone) - o mesmo que aparece nos passaportes. No entanto, o passaporte continua sendo necessário para viagens fora do país.

O que vai na nova carteira de identidade?

Confira as informações pessoais que vão constar no novo documento:

Armas da República Federativa do Brasil, a inscrição "República Federativa do Brasil" e a inscrição "Governo Federal";

Identificação do ente federativo que a expediu;

Identificação do órgão expedidor;

Número do registro geral nacional;

Nome, a filiação, o sexo, a nacionalidade, o local e a data de nascimento do titular;

Número único da matrícula de nascimento ou de casamento do titular ou, se não houver, de forma resumida, a comarca, o cartório, o livro, a folha e o número do registro de nascimento ou casamento;

Fotografia, em proporção que observe o formato 3x4 cm, de acordo com o padrão da Organização Internacional da Aviação Civil (OACI), a assinatura e a impressão digital do polegar direito do titular;

Assinatura do dirigente do órgão expedidor;

Expressão "Válida em todo o território nacional";

Data de validade, o local e a data de expedição do documento;

Código de barras bidimensional no padrão QR Code;

Zona de leitura mecânica, de acordo com o padrão estabelecido pela OACI.

Como tirar a nova carteira de identidade?

Quem quiser tirar o novo documento deve ficar alerta quanto aos avisos das secretarias de Segurança Pública do seu estado. A emissão do “novo RG” vai ser gratuita. O prazo para retirar o documento é até 3 de março de 2023.

Quais são os documentos exigidos para tirar o “novo RG”?

Para tirar o “novo RG”, a pessoa deverá levar a certidão de nascimento ou de casamento em formato físico ou digital.

O que vai acontecer com a carteira de identidade atual?

O RG que as pessoas estão habituadas a usar deverá valer por até dez anos para a população de até 60 anos de idade. Para idosos com idade superior a 60 anos, o documento vale por prazo indeterminado.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)