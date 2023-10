Nova lei garante que pacientes com fibromialgia tenham atendimento completo no SUS

Pessoas portadoras da Síndrome de Fibromialgia contam, agora, com uma lei que prevê a atenção integral para o caso nos atendimentos prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As novas diretrizes foram anunciadas na última quarta-feira (25),

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor (SBED), cerca de 3% da população brasileira sofre com dores físicas intensas e incapacitantes causadas pela doença, que não tem cura.

A lei de Nº 14.705 foi publicada no Diário Oficial da União e, como parte do atendimento integral, inclui acesso a exames, modalidades terapêuticas como fisioterapia e assistência farmacêutica.

Lei deve entrar em vigor em abril

A previsão é que as novas normas definidas para o SUS, que podem mudar esse cenário, entrem em vigor no final de abril do próximo ano. Ainda de acordo com a legislação, o atendimento integral inclui a divulgação de informações e orientações sobre a doença, além das possibilidades de tratamento e prevenção disponíveis.

Principais sintomas da fibromialgia

Os principais sintomas da doença são dores crônicas no corpo, fadiga (cansaço) e distúrbios do sono. Quem sofre com a síndrome tem grande sensibilidade ao toque físico, fazendo com que contatos cotidianos se transformem em dor.

Em casos mais graves, outros sintomas como enxaqueca, depressão e distúrbios cognitivos também podem ser comuns e atrapalhar ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas.