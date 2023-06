Nova ferramenta de localização do Google, ‘Plus Code’, é lançada no Brasil; confira

Na última quinta-feira (22), o Google divulgou através de uma coletiva, o lançamento da nova tecnologia de localização “Plus Code” no Brasil. Desenvolvida em parceria com o ecossistema de desenvolvimento social "Gerando Falcões" e a startup "Na Porta", a ferramenta de localização tem por objetivo facilitar o endereçamento em comunidades, favelas e áreas rurais do país através do digital.

VEJA MAIS

No Brasil, mais de 13 milhões de brasileiros vivem em favelas e enfrentam diariamente a falta de acesso a encomendas e serviços de delivery devido à falta de endereçamento correto, sendo esse um dos fatores para a exclusão social em comunidades.

“O endereço é mais do que uma localização, é uma identidade (...) Queremos transformar a pobreza da favela em algo que não exista mais, temos o papel de construir ambientes dignos através do digital”, explica Sanderson Pajeú, fundador da startup de logística "Na Porta".

Com a nova tecnologia, o primeiro projeto utilizando o Plus Code foi realizado nas áreas rurais dos municípios de São Paulo, atingindo cerca de 287 mil propriedades. Em Paraisópolis, mais de 10 mil endereços foram localizados. Até o momento, aproximadamente 3 favelas foram 100% mapeadas, tendo mais de 2,5 mil pessoas beneficiadas.

Como funciona o Plus Code?

O Plus Code é uma tecnologia de endereço digital aberta desenvolvida pelo Google. A ferramenta não depende de idioma e consegue localizar qualquer parte do mundo, além de funcionar no modo offline.

“Dentro do Google Maps, o Plus Code funciona como um endereço normal, o usuário pode transformar um endereço para outro. É uma tecnologia fácil de identificar. Por ser uma localização aberta, é algo que pode ser gerado e endereçado. O desafio da favela é que é uma área mais densa, por isso entramos com a tecnologia para ajudar a localizar essas casas que são muito próximas umas das outras”, frisou a equipe.

Visto como uma solução tecnológica para áreas de maior densidade, o projeto também traz foco para a geração de renda nas comunidades atingidas, além de disponibilizar o mapeamento para moradores com acesso a serviços básicos.

Metas para 2023

Neste ano, a expectativa do projeto é mapear cerca de 20 favelas em todo o Brasil, impactando cerca de 40 mil moradores. “Além disso, o projeto também espera trazer mais escala e ainda mais proximidade para esses locais”, diz Fernanda Guzzo, Gerente de Comunicação do Google.

Pensando na acessibilidade, os usuários estão abertos a inserir o mapeamento de suas localizações, assim contribuindo para a viabilização de diversos serviços essenciais para comunidades, como Correios e apps de delivery.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)