Circuito Pará Negócios deve movimentar R$ 10 milhões na economia até este sábado, 17

Até este sábado (17), o Circuito Pará Negócios deve movimentar mais de R$ 10 milhões na economia local. O evento começou na sexta-feira (16), sendo organizado pela Associação Comercial do Estado do Pará (ACP) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na Estação das Docas, em Belém, de 10h às 22h. Com uma programação extensa, o circuito é considerado pela organização um “esquenta” para a Feira Pará Negócios, marcada para dezembro, com expectativa de atrair 8 mil pessoas nos dois dias do evento.

Impulsionar negócios e proporcionar um espaço para criação de networking são os maiores objetivos do circuito. No total, 70 empresas estão expondo produtos e marcas, e o evento conta com mais de 15 palestras, além de pitchs de negócios e programação cultural. O vice-presidente da ACP, empresário Isan Anijar, explica que a feira geral já é realizada há mais de uma década no Estado, e agora o circuito é uma inovação da gestão da presidente da entidade, Elizabeth Grunvald.

“É um evento menor, mas não menos importante. É um esquenta, uma prévia do que vai acontecer na Pará Negócios em dezembro. Resolvemos inovar. O foco é fazer networking e fomentar o ambiente de negócios para o empresariado, que é a missão principal da ACP, por isso temos uma parceria forte com o Sebrae, que é voltado para o micro, pequeno e grande empresário. Para visitar a feira é grátis, mas o interessado precisa se inscrever no site da feira, precisa se cadastrar”, afirma. O site é www.feiraparanegocios.com.br.

Sustentabilidade

O tema do circuito é "Inovação e Sustentabilidade", que, segundo Isan Anijar, tem “tudo a ver” com o momento em que o Pará está, se preparando para receber a COP 30, em 2025. Uma das inovações tecnológicas é que este será o primeiro evento da região Norte a contar com inscrição e entrada por meio de reconhecimento facial, destaca o vice-presidente. Para isso, a ACP se uniu com a Kuantum Solutions e Açaí Valley, entidades voltadas para a tecnologia.

Palestra

Um dos destaques do evento foi a palestra magna com o jornalista e influencer Marcos Piangers, autor do best-seller “Papai é Pop” e especializado em tecnologia, que falou sobre o tema “Inovação, criatividade e tecnologia - uma espiada no futuro”. “Estudo tecnologia há muitos anos, o que faz com que eu tenha a seguinte percepção do futuro: a gente vai ter mais tecnologia, que vai sistematicamente nos assusttar, mas quando ela é usada como ferramenta, será bem usada”, disse a O Liberal.

“Quando a gente é criança é destemido e confiante, mas aos poucos vai perdendo essas qualidades por uma realidade, que limita o nosso potencial. A gente acaba tendo medo de atrás daquilo que a gente acha que é o nosso papel aqui. A minha fala é no sentido da reconexão com o nosso eu infantil. Todas as pessoas bem-sucedidas que converso, milionários, atletas, empresários e empreendedores, todos eles têm características que considero infantil, que são coragem e confiança, acreditando na gente mesmo, nos outros e confiando no futuro”.

Entre as tecnologias destacadas por Marcos Piangers para a plateia de empresários e empreendedores está a Inteligência Artificial. “Tenho a confiança que a Inteligência Artificial hoje já tem a capacidade de avaliar grandes bancos de dados e apresentar soluções que os humanos não conseguem enxergar. A gente vai conseguir com base nisso achar soluções sustentáveis para o futuro”.