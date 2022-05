Nova CNH começará a ser emitida amanhã (01/06) em todo o Brasil; veja as mudanças

O novo formato da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, começará a ser emitido do dia 1º de junho. As novidades estão na inclusão de elementos gráficos contra fraudes e falsificações e atende os requisitos internacionais de identificação. Com informações do portal UOL.

A inauguração será realizada na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde o Secretário Nacional de Trânsito, Frederico Moura Carneiro apresentará as mudanças no documento, agora disponível no formato digital (por meio do aplicativo Carteira Nacional de Trânsito) e impresso.

Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Divulgação/Gov.Federal)

O novo formato será obrigatório para quem renovar a carteira, tirar a segunda via ou a primeira CNH a partir do dia primeiro de junho. Quem já tem a carteira de habilitação não vai precisar fazer a mudança até a validade da carteira expirar.

Nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (Divulgação/Gov.Federal)

Quais as alterações na CNH?

Tinta fluorescente na impressão;

Itens visíveis apenas em luz ultravioleta;

Holograma na parte inferior do documento;

Combinação das cores verde e amarela (em contrapartida ao predomínio de verde);

Assinatura logo abaixo da foto;

Espaço para inserção do nome social e filiação afetiva.

Código MRZ (permite o embarque em terminais de autoatendimento);

Além dessas alterações, a categoria de habilitação do condutor aparecerá de maneira mais clara na parte inferior da habilitação, de maneira a ser facilmente identificada a categoria de habilitação do condutor no exterior, além de tradução em inglês e espanhol. Um quadro de observações informa restrições médicas e se o condutor exerce atividade remunerada.