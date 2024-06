Após a previsão feita pelo Nostradamus indiano, Kushar Kumal, de que a 3ª Guerra Mundial começaria no dia 18 de junho deste ano ter 'flopado', o Nostradamus brasileiro, Athos Salomé, declarou que a previsão de Kumal não estaria completamente errada, e que a 3° Guerra vai, sim, começar ainda este ano. Ainda de acordo com ele, o indiano teria se equivocado com as datas.

VEJA MAIS

Segundo o brasileiro da cidade de Cláudio (MG), a Terceira Guerra Mundial pode ser iniciada no segundo semestre, provocada por uma "falha cibernética". Athos fez a declaração em uma entrevista exclusiva ao PAGE NOT FOUND.

Na entrevista, o brasileiro, de 37 anos, conhecido como ‘Nostradamus vivo’, também explicou como funcionam suas previsões, rebateu quem o chama de “charlatão” e declarou que muitas pessoas acreditam que ele seja uma criação de inteligência artificial.

"Como registrado em diversos jornais e tablóides do mundo em dezembro de 2023, eu disse que a partir do segundo semestre de 2024 uma falha cibernética poderia ocorrer no Mar Meridional da China, desencadeando algo pior e levando à probabilidade da Terceira Guerra Mundial. A mídia é muito sensacionalista e algumas traduções imprecisas de minhas palavras, muitas vezes mal interpretadas, atribuem-me declarações que jamais fiz. A possibilidade já está escrita. É uma estratégia, e estão esperando o momento certo de agir.

Ao ser perguntando como chegou a essa informação ele disse que foi feito a partir do resultado de cálculos com a cabala. "Tudo está sendo estrategicamente montado via IA (inteligência artificial) que não é de acesso público e só alguns grandes líderes a possuem. Tudo estrategicamente já foi montado para o segundo semestre, mas não quer dizer que vá acontecer. Existe de fato um ataque através da Inteligência artificial, uma espécie de pane, pelo menos é assim que alguns podem pensar e sabem exatamente o melhor momento de agir.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).