Nostradamus teria previsto a morte do Papa Francisco e as características do sucessor; entenda

O vidente e médico francês Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, do século XVI, previu a morte do Papa Francisco em 2025. Além disso, ele sugeriu que após a morte do "pontífice muito velho", um "romano de boa idade" seria eleito como sucessor.

Nostradamus recebeu o título de “Profeta da Desgraça”, pois muitos acreditam que ele previu grandes tragédias da humanidade, como o Grande Incêndio de Londres, a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha, os ataques de 11 de setembro e a pandemia de Covid-19.

Essas interpretações são baseadas em suas profecias publicadas em "Les Prophéties", em 1555, que continuam a ser estudadas e interpretadas por especialistas. No entanto, alguns críticos afirmam que as "profecias" são vagas e aplicáveis para várias situações e momentos históricos.

A mais recente "profecia" do francês, dizem os decodificadores dos textos, diz respeito ao Papa Francisco e ao seu sucessor na Santa Sé.

"Pela morte de um pontífice muito velho... um romano de boa idade será eleito. Dele será dito que ele enfraquece sua sé... mas ele permanecerá sentado por muito tempo e em atividade severa", escreveu Nostradamus.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)