No dia em que ficou desempregado, homem ganha R$ 1 milhão em sorteio

No mesmo dia em que ficou desempregado, um homem recebeu a notícia que havia ganhado R$ 1 milhão em um sorteio do programa 'Nota Paraná', que devolve créditos para quem coloca o CPF na nota fiscal. O caso aconteceu na cidade de Sarandi, no norte do Paraná.

“Foi uma provisão de Deus em não deixar a gente desamparado”, disse a esposa que, por segurança, preferiu não ser identificada.

O ganhador, que trabalhava há quatros anos como podador em uma empresa, nunca fez resgates pelo programa e concorreu ao prêmio com sete bilhetes que totalizaram R$ 1.219,80. As notas fiscais foram registradas em julho, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O sorteio foi realizado na segunda-feira (9).

A esposa do ganhador conta que ela e o marido sempre trabalharam muito e o prêmio foi uma surpresa para todos. Acreditavam que o valor que receberiam seria menor e não imaginavam que a coordenação do programa faria uma busca tão intensa por eles.

“Imaginei coisa de R$ 500, R$ 1 mil, a gente nunca ganhou nada, sempre lutou muito trabalhando honestamente. Foi realmente uma surpresa, a ficha nem caiu ainda. Nunca imaginamos algo nessa proporção”, relatou.