Nível do Rio São Francisco ultrapassa cota de alerta

Cidades da Bahia e de Minas Gerais já registram alagamentos.

Agência Brasil
fonte

Rio São Francisco. (Foto: Agência Brasil)

O Rio São Francisco, que corta Minas Gerais e boa parte da Região Nordeste, está com o nível acima da cota de alerta e em processo de subida em algumas cidades mineiras e baianas.

Os dados são do mais recente boletim do Sistema de Alerta Hidrológico da bacia, divulgado na manhã desta quinta-feira (29).

No município de Pedras de Maria da Cruz (MG), o nível atual do rio passou dos 7,5 metros (m), quase 2m acima da cota de inundação.

Na cidade mineira de São Francisco e nos municípios baianos de Carinhanha e Bom Jesus da Lapa, as águas já subiram acima das margens, causando alagamentos em algumas áreas. Cerca de 150 mil pessoas vivem nessas quatro cidades.

Com a cheia do São Francisco e dos afluentes que cortam a região, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais considera "moderada" a possibilidade de enxurradas nas cidades, entupimento de córregos e alagamentos em áreas rebaixadas com problemas de drenagem.

Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em mais da metade das estações de monitoramento ao longo do Rio São Francisco, a previsão é que o nível das águas se mantenha abaixo da cota de alerta, sem probabilidade próxima de inundação.

O período de chuvas na região da Bacia do Rio São Francisco começou em novembro e deve durar até, pelo menos, o mês de março.

Palavras-chave

meteorologia

rio são francisco

cheias

cota de alerta
Brasil
.
