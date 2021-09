Neto é suspeito de decapitar o avô e jogar a cabeça do idoso em um matagal

Na manhã desta quarta-feira (1), um adolescente de 19 anos confessou ter decapitado o próprio avô, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. A cabeça da vítima já havia sido encontrada próximo a um córrego e a polícia trabalhava nas investigações para encontrar o suspeito. As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com os policiais, o corpo de Severino Inácio da Silva, de 82 anos, foi encontrado após um vizinho estranhar o sumiço da vítima. Ele teria ido até a casa do idoso e encontrou tudo fechado. O homem foi encontrado caído na porta da sala de casa.

Em um primeiro depoimento, o neto do idoso serviu como testemunha do ocorrido. Mas, após investigações, existem fortes indícios que comprovam a ligação do jovem com o crime. Ele indicou aos agentes onde jogou a cabeça do avô dentro de uma sacola.

Um grupo especializado em investigação de homicídios trabalha para desvendar o motivo do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).