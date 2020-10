Neto de Neguinho da Beija-Flor é morto durante festa

O neto do intérprete Neguinho da Beija-Flor foi assassinado, junto mais duas pessoas, no domingo, 18, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu (RJ), durante baile funk. Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) informou que as vítimas morreram durante confronto entre a corporação e criminosos, em Nova Iguaçu (RJ).

Além de Gabriel Marcondes, de 20 anos, outros dois homens morreram.

A polícia Militar informa que o neto do cantor foi encontrado ferido a bala. Ele foi levado ao Hospital da Posse, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulha quando receberam, na noite de sábado, 17, denúncia sobre evento não autorizado que estaria começando a bloquear via pública. “Durante deslocamento, os policiais tentaram abordar ocupantes de uma moto na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer. Eles fugiram em direção ao evento citado”, informou a PMRJ, sem esclarecer se Gabriel seria um deles.

A nota prossegue dizendo que na região da Baixada Fluminense os policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram. Segundo a corporação, após a troca de tiros, quatro homens foram encontrados feridos e houve apreensão de uma pistola calibre .9 mm, dois revólveres calibre .38, duas granadas, munição, uma réplica de fuzil, três rádios comunicadores e drogas.

O sambista Neguinho da Beija-flor disse que o neto, filho de Paulo César Marcondes, confirmou que a vítima estava em um baile funk, mas disse não saber o que aconteceu. "Quis saber pouco. Ouvi apenas que foi ao local montar uma tenda. Não sei o que houve", disse ao G1.

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis fez uma postagem nas redes sociais oferecendo solidariedade à família de Neguinho e pedindo que o crime seja esclarecido.

O hospital divulgou uma nota dizendo que “recebeu quatro baleados na madrugada deste domingo. Três chegaram mortos e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, em Nova Iguaçu, para serem identificados. Já Rogério Bezerra, de 20 anos, passou por uma cirurgia na barriga e está custodiado”.