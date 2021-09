Neto de Luciano do Valle morre dois dias após ser baleado em assalto

O gerente comercial Lucas do Valle, neto do jornalista Luciano do Valle, faleceu na noite desta sexta-feira (17) depois de passar dois dias na UTI do Hospital São Paulo em decorrência de um tiro que recebeu durante um assalto ocorrido na última semana. A informação é do portal Metrópoles.

A notícia foi confirmada pela mãe de Lucas, a jornalista Alessandra do Valle, em uma publicação nas redes sociais feita na madrugada deste sábado (17). “Meu captain, obrigado por tantos ensinamentos! Que honra ser sua mãe! Deus está te recebendo de braços abertos!”, disse ela no Instagram.

ucas, de 29 anos, foi baleado durante um assalto no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, quando chegava ao trabalho, na última quarta-feira (15). Segundo testemunhas, ele foi surpreendido por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto e acabaram disparando contra ele. Na ação, ele teve o carro levado por um dos bandidos e foi deixado ferido, caído na calçada, onde foi socorrido e levado para o hospital.