Naufrágio na Baía de Todos-os-Santos: briga pode ter causado acidente em embarcação

A Marinha do Brasil investiga se uma briga generalizada pode ter sido a causa do naufrágio na Baía de Todos-os-Santos, ocorrido na noite do último domingo (21), em Salvador. Conforme dito por testemunhas, uma discussão entre passageiros gerou um tumulto que fez com que os demais ocupantes fossem para um dos lados da embarcação, que acabou virando.

De acordo com a Marinha, uma criança e um adulto, que seria o marinheiro da embarcação, continuam desaparecidos.

Equipes da de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental – (COPPA) da Polícia Militar, uma aeronave do Grupamento Aéreo (Graer) e outras embarcações civis realizam as buscas na manhã desta segunda-feira (22/1).

O que aconteceu

Segundo testemunhas, a embarcação, que tem capacidade para 10 pessoas, estava lotada, mas o número de passageiros ainda não foi confirmado pelas autoridades. O barco fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para o município Madre de Deus, que fica em uma região turística que registra alto movimento neste período do ano, quando virou. A primeira embarcação que chegou para ajudar no resgate conseguiu salvar 12 pessoas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com