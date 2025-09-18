Natura Alta Perfumaria e Paola Vilas celebram legado de Lina Bo Bardi em São Paulo

A icônica arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi será homenageada em uma colaboração que une fragrâncias, design e joalheria. A Natura Alta Perfumaria e a artista e designer de joias brasileira Paola Vilas anunciaram uma parceria que busca aproximar a arte, o design e a arquitetura da experiência olfativa.

“É um convite a vivenciar a autenticidade e identidade cultural brasileira através do design e se inspirar nas experiências olfativas de Natura em congruência com a arte”, explica Paola Vilas. A designer mergulhou na obra de Lina Bo Bardi para criar joias que refletem sua estética e valores, como o uso de materiais, a valorização das formas orgânicas e a conexão entre arquitetura e corpo humano.

As peças serão apresentadas em um evento exclusivo no dia 16 de setembro de 2025, na Casa de Vidro Lina Bo Bardi, em São Paulo. Na ocasião, a Natura Alta Perfumaria também apresentará o gift box baseado no conceito de layering, que permite combinações olfativas personalizadas. O kit reúne fragrâncias autorais para o corpo e para a casa, criadas com ingredientes clássicos da perfumaria mundial combinados a bioativos naturais da América Latina.

“Celebrar Lina Bo Bardi através da arte de Paola Vilas é uma forma de materializar a nossa visão para a Natura Alta Perfumaria. Estamos elevando a perfumaria a um novo patamar, onde cada fragrância é uma expressão da nossa cultura e da nossa história. Unir o legado de Lina, o design de Paola e a nossa paixão pela natureza é a essência do que chamamos de luxo autêntico e brasileiro. É o primeiro movimento de uma jornada de experiência que co-construiremos com a artista”, afirma Débora Gentil, Head de Marketing de Luxo da Natura.