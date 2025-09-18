Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Natura Alta Perfumaria e Paola Vilas celebram legado de Lina Bo Bardi em São Paulo

Celebração é convite para vivenciar autenticidade e identidade cultural brasileira

O Liberal
fonte

Natura celebra legado de Lina Bo Bardi (Divulgação)

A icônica arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi será homenageada em uma colaboração que une fragrâncias, design e joalheria. A Natura Alta Perfumaria e a artista e designer de joias brasileira Paola Vilas anunciaram uma parceria que busca aproximar a arte, o design e a arquitetura da experiência olfativa.

“É um convite a vivenciar a autenticidade e identidade cultural brasileira através do design e se inspirar nas experiências olfativas de Natura em congruência com a arte”, explica Paola Vilas. A designer mergulhou na obra de Lina Bo Bardi para criar joias que refletem sua estética e valores, como o uso de materiais, a valorização das formas orgânicas e a conexão entre arquitetura e corpo humano.

VEJA MAIS

Espaço cultural Casa Apoena, em Belém, é a nova parceira da Natura
O lançamento da parceria ocorreu no último domingo de agosto e agora deve potencializar a cultura e os artistas regionais


image Insumos da Amazônia viram alta perfumaria nas criações de Verônica Kato
Natura lançou este mês, três novos perfumes da linha Ekos inspiradas na biodiversidade amazônica e na magia e energia de Belém do Pará


 

As peças serão apresentadas em um evento exclusivo no dia 16 de setembro de 2025, na Casa de Vidro Lina Bo Bardi, em São Paulo. Na ocasião, a Natura Alta Perfumaria também apresentará o gift box baseado no conceito de layering, que permite combinações olfativas personalizadas. O kit reúne fragrâncias autorais para o corpo e para a casa, criadas com ingredientes clássicos da perfumaria mundial combinados a bioativos naturais da América Latina.

“Celebrar Lina Bo Bardi através da arte de Paola Vilas é uma forma de materializar a nossa visão para a Natura Alta Perfumaria. Estamos elevando a perfumaria a um novo patamar, onde cada fragrância é uma expressão da nossa cultura e da nossa história. Unir o legado de Lina, o design de Paola e a nossa paixão pela natureza é a essência do que chamamos de luxo autêntico e brasileiro. É o primeiro movimento de uma jornada de experiência que co-construiremos com a artista”, afirma Débora Gentil, Head de Marketing de Luxo da Natura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Natura

celebração

perfumaria
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÊMICA

VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos

Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso

18.09.25 10h31

BRIGA

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

A briga começou teria no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

18.09.25 11h33

VOCÊ SABIA?

O que é 'anistia'? Conheça o termo e como funciona no Brasil

Palavra tem ganhado notoriedade recentemente devido manifestações pró-Bolsonaro. Entenda mais sobre a origem do termo e seu significado

17.03.25 12h29

BRASIL

VÍDEO: 'Santo' é danificado por fiéis após boatos sobre chá que cura doenças; entenda

Vídeo mostra mulher retirando peças da base da estátua de São Francisco das Chagas, no Ceará

17.09.25 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda