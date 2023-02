Nascer bilionário no Brasil pode ser 40 vezes mais fácil do que vencer na Mega-Sena; entenda

De acordo com uma estimativa feita por um matemático, nascer em uma família de bilionários no Brasil pode ser muito mais fácil do que vencer na Mega-Sena com uma aposta única, ou seja, a chance de nascer rico no país é de 1 em 1,277 milhão, enquanto ganhar o maior prêmio da loteria é de 1 em 50,064 milhões. As informações são do portal Exame.

Os cálculos foram feitos por Carlos Rosso, professor de Matemática do Anglo a pedido da Exame Invest, e utilizaram a premissa que cada um dos 55 brasileiros da lista da Forbes (com pelo menos US$ 1 bilhão em patrimônio) são de famílias diferentes. Também levou-se em conta que o número médio de pessoas por família no Brasil é de 3,07, segundo dados mais recentes do governo.

Segundo a análise, mesmo com o prêmio da Mega-Sena, o vencedor ainda terá muito menos dinheiro do que os presentes na lista da Forbes. Com 55 pessoas com mais de US$ 1 bilhão em patrimônio, o Brasil é o oitavo país com o maior número de bilionários do mundo, embora esteja na 90ª em PIB per capita, segundo estimativa do FMI.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Grupo de 205 super-ricos de 13 países pediu a governos que aumentem impostos que eles mesmos pagam]]

No ranking de bilionários, o país, inclusive, aparece à frente de países considerados de primeiro mundo, como Suíça, com 40 bilionários, e Holanda, com 11. O Brasil também supera o o número de bilionários do Reino Unido, que tem quase o dobro do PIB brasileiro, mas apenas 48 pessoas com patrimônio superior a US$ 1 bilhão, segundo a Forbes.

Já a probabilidade de nascer em uma família de milionários é muito maior: de 1 para cada 500. Isso considerando apenas os números da Anbima de contas do segmento private no Brasil, que até meados do ano passado eram 143.936, e que cada um é de uma família.

A estimativa é baseada na classificação feita pelos próprios bancos e tem com base na disponibilidade mínima de investimento "raramente" inferior a R$ 1 milhão. Aqueles com R$ 1 milhão em patrimônio (como casas e carros), mas sem a quantia disponível para investimento, são descartados.

Considerando a hipótese de que os três membros da família têm contas private, inclusive a criança, a chance de nascer em uma família de milionários cairia para próximo de de 1 em cada 1.500, o que ainda seria cerca de 33,4 mil vezes mais fácil do que ganhar na Mega-Sena.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).