Nascem os primeiros gêmeos do Brasil gerados com a genética de dois pais

Na noite da última quarta (23), Gustavo Catunda de Rezende e Robert Rosselló Garcia, juntos há dez anos, anunciaram o nascimento dos filhos gêmeos, Marc e Maya. O casal é o primeiro no Brasil a gerar filhos com a genética da família dos dois pais após a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), que permite utilizar óvulos de parentes, de até quarto grau, para gerar bebês.

O casal começou a buscar maneiras de ter os bebês dessa forma em 2015. A ideia era que a irmã de Gustavo doasse o óvulo, que seria fertilizado com sêmen de Robert e gestado por útero de substituição, mais conhecido como barriga solidária. No entanto, as expectativas foram frustradas quando eles descobriram que pelas regras do CFM, a doadora de óvulo teria que ser anônima e, portanto, não poderia ser da família. Mas uma nova resolução passou a valer em maio de 2021, permitindo que parentes de até quarto grau fizessem a ovodoação.

Então, eles retomaram a ideia e usaram os óvulos de Camilla, a irmã de Gustavo, e o útero de Lorenna, prima dele, para fazer a reprodução assistida. Assim, os bebês foram gerados e gestados e todo o processo foi compartilhado com milhares de seguidores pelas redes sociais, já que Gustavo e Robert mantém o perfil @2depais.

Nas redes, eles celebraram o nascimento dos bebês. "Hoje foi, sem dúvidas, o dia mais longo e mais emocionante das nossas vidas. O sentimento é impossível de se descrever. Não, nunca sentimos nada que se comparasse ao sentimento que tivemos hoje! Nosso amor de casal, que já era o maior do mundo, agora tomou uma proporção imensurável. O amor de uma família que se formou hoje. Nosso maior legado", escreveram.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)